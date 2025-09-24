Міста під водою: супертайфун затопив схід Тайваню

У східному повіті Хуалянь на Тайвані внаслідок супертайфуну “Рагаса” загинули щонайменше 14 людей, ще 124 вважаються зниклими безвісти. Головний удар стихії припав на 23 вересня. У гірській місцевості вийшло з берегів бар’єрне озеро, утворене попередніми зсувами, і величезний потік води накрив містечко Гуанфу, повідомляє The Guardian.

Місцеві жителі порівнюють катастрофу із цунамі — вода знесла автомобілі, зруйнувала міст через річку та затопила села. Село Дама з населенням близько тисячі людей опинилося під водою, сотні жителів залишаються у пастці.

До рятувальної операції залучено військових: 340 солдатів на бронетехніці доставляють воду й їжу та евакуйовують людей. Приблизно 60% населення Гуанфу були змушені піднятися на верхні поверхи або залишити домівки.

За словами місцевої влади, озеро містило близько 91 млн тонн води, з яких під час прориву вилилося близько 60 млн тонн. Станом на ранок середи офіційно підтверджено 14 загиблих і 18 поранених. Китайський уряд висловив співчуття постраждалим на Тайвані — рідкісний жест доброї волі з боку Пекіна.

Стихія зачепила й північ Філіппін, де негода забрала життя щонайменше двох людей, повалила дерева й зірвала дахи будівель.

