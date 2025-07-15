Україна та Польща об'єднують зусилля для захисту прикордонних річок від бісфенолу А та інших забруднювачів

Уперше в історії Україна та Польща проведуть спільну перевірку якості води у чотирьох транскордонних річках, зосереджуючись на виявленні небезпечного бісфенолу А, вірусів та бактерій. Ця ініціатива є частиною нового міжнародного проєкту WaterWatch, який об'єднає зусилля Львівського Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Воєводської санепідстанції у Жешуві.

Про важливість цієї події для екології регіону та здоров'я населення повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Домовленість про співпрацю була досягнута під час міжнародної конференції, що зібрала понад 100 фахівців з обох країн, які обговорювали питання транскордонної співпраці у сфері громадського здоров'я.

Заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підкреслив, що проєкт WaterWatch є "яскравим прикладом ефективної міжвідомчої взаємодії, який дозволить мінімізувати транскордонні загрози для здоров’я населення".

Моніторинг річок та загрози забруднення

У рамках проєкту українські та польські фахівці ретельно досліджуватимуть якість води у річках Вяр та Стрв’яж з української сторони, а також Шкло та Вишня з польської. Основними об'єктами дослідження стануть віруси, бактерії, а також хімічні речовини, зокрема бісфенол А та мікроцистини.

Для забезпечення якісних досліджень буде закуплено необхідне обладнання, реактиви та спеціалізований транспорт. Крім того, фахівці пройдуть навчання з новітніх методів аналізу, що дозволить ефективно виявляти навіть найменші концентрації небезпечних речовин.

Небезпека бісфенолу А для здоров'я та довкілля

Особлива увага приділятиметься бісфенолу А – ендокринно-активній речовині, що викликає серйозне занепокоєння у світовій спільноті через її вплив на здоров'я людини. Навіть у низьких концентраціях, ця сполука може:

Порушувати роботу гормональної системи , що є основою для багатьох фізіологічних процесів.

Впливати на розвиток репродуктивної, імунної та нервової систем , що особливо небезпечно для дітей та підлітків.

Підвищувати ризики виникнення серцево-судинних захворювань, діабету та безпліддя .

Мати потенційний вплив на розвиток деяких видів раку.

Накопичення Бісфенолу А у питній воді та природних водоймах, які використовуються для купання, рибальства чи водопостачання, становить особливу небезпеку. Ця спільна ініціатива України та Польщі є важливим кроком у захисті водних ресурсів та здоров'я населення від транскордонних екологічних загроз.