﻿
Головне

Зустрічні бої: окупанти тиснуть на Харківщині й Донеччині, ЗСУ контратакують на чотирьох напрямках

Зустрічні бої: окупанти тиснуть на Харківщині й Донеччині, ЗСУ контратакують на чотирьох напрямках

На фронті тривають запеклі бої. Російські війська досягли тактичних успіхів на півночі Харківської області, в районі Сіверська та на лінії Костянтинівка – Дружківка, однак українські сили також просунулися на кількох ділянках.

Геолоковані кадри свідчать, що ворог пройшов уперед вздовж Південної залізниці у Вовчанську та в напрямку Сіверська, захопивши Переїзне. Також окупанти закріпилися південніше Плещіївки та увійшли в центральну частину Неліпівки (поблизу Костянтинівки).

Український сержант повідомив, що РФ стягує морську піхоту й елітні підрозділи до Костянтинівки, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути (GLOCs) артилерією, дронами та авіабомбами, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили мали успіх на Харківщині біля Борової, повернувши контроль над полями західніше Нововодяного.

На Донеччині вони просунулися у південну частину Новоторецького та Бойківки (Добропільський напрямок) і відрізали російське забезпечення у виступі під Добропіллям.

Крім того, ЗСУ просунулися на північ від Новомиколаївки (Новопавлівський напрямок) та звільнили територію на південь від Степногірська на Запоріжжі.

Росія намагається перерізати трасу Е-40 Ізюм – Слов’янськ і просунутися до річок Оскіл та Сіверський Донець, перекидаючи підкріплення на Лиманський напрямок. Окупанти використовують бронетехніку, дрони-камікадзе та тактику проникнення малими групами в тил, знімаючи пропагандистські відео.

Інформацію про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині українські сили спростували.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ втрачає до 20 окупантів за метр землі.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація під ПокровськомСіверськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Батальйон «Арей» про стратегічне рішення Зеленського та Сирського: як штурмові війська наближають Перемогу
Суспiльство 23.09.2025 21:45:40
Батальйон «Арей» про стратегічне рішення Зеленського та Сирського: як штурмові війська наближають Перемогу
Читати
Зінченко увійшов до заявки "Ноттінгема" на Лігу Європу
Спорт 23.09.2025 21:41:25
Зінченко увійшов до заявки "Ноттінгема" на Лігу Європу
Читати
Рубіо не обіцяє, що НАТО збиватиме літаки РФ
Свiт 23.09.2025 21:22:56
Рубіо не обіцяє, що НАТО збиватиме літаки РФ
Читати

Популярнi статтi