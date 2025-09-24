Зустрічні бої: окупанти тиснуть на Харківщині й Донеччині, ЗСУ контратакують на чотирьох напрямках

На фронті тривають запеклі бої. Російські війська досягли тактичних успіхів на півночі Харківської області, в районі Сіверська та на лінії Костянтинівка – Дружківка, однак українські сили також просунулися на кількох ділянках.

Геолоковані кадри свідчать, що ворог пройшов уперед вздовж Південної залізниці у Вовчанську та в напрямку Сіверська, захопивши Переїзне. Також окупанти закріпилися південніше Плещіївки та увійшли в центральну частину Неліпівки (поблизу Костянтинівки).

Український сержант повідомив, що РФ стягує морську піхоту й елітні підрозділи до Костянтинівки, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути (GLOCs) артилерією, дронами та авіабомбами, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили мали успіх на Харківщині біля Борової, повернувши контроль над полями західніше Нововодяного.

На Донеччині вони просунулися у південну частину Новоторецького та Бойківки (Добропільський напрямок) і відрізали російське забезпечення у виступі під Добропіллям.

Крім того, ЗСУ просунулися на північ від Новомиколаївки (Новопавлівський напрямок) та звільнили територію на південь від Степногірська на Запоріжжі.

Росія намагається перерізати трасу Е-40 Ізюм – Слов’янськ і просунутися до річок Оскіл та Сіверський Донець, перекидаючи підкріплення на Лиманський напрямок. Окупанти використовують бронетехніку, дрони-камікадзе та тактику проникнення малими групами в тил, знімаючи пропагандистські відео.

Інформацію про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині українські сили спростували.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ втрачає до 20 окупантів за метр землі.