В Україні опрацьовують ідею створення окремого Фонду відбудови, який у майбутньому може отримати власне стабільне джерело наповнення, зокрема через спеціальний податок.

Про це заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум повідомила в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За її словами, першочергове завдання — сформувати дієвий механізм роботи фонду: закласти правову основу, запустити інституцію та розпочати акумулювання внесків від міжнародних партнерів, навіть якщо на початковому етапі йдеться про невеликі суми. Ключовим, наголосила Шкрум, є сам факт запуску фонду та початку його роботи.

Вона пояснила, що такий крок є вимушеним, адже жодна з існуючих міжнародних фінансових інституцій не створювалася з розрахунком на відбудову держави, яка перебуває у стані повномасштабної війни.

У довшій перспективі, за словами заступниці міністра, Фонд відбудови може отримати власне джерело наповнення — наприклад, окремий податок за моделлю, яку свого часу застосовувала Японія. Водночас вона підкреслила, що до завершення війни запровадження такого податку не розглядається.

Шкрум також звернула увагу на те, що Україна вже зараз потребує значних ресурсів і змушена залучати кредитне фінансування. Частка грантів у загальному обсязі допомоги, за її оцінкою, становить лише 5–10%.

"Це серйозна проблема, адже кредити доведеться повертати майбутнім поколінням. Така ситуація не є справедливою", — підсумувала вона.