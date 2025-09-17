Пекло під Покровськом: РФ втрачає до 20 окупантів за метр землі

Російська армія продовжує наступальні дії практично по всій лінії фронту, але головний удар спрямовує на Покровський напрямок, де ситуація залишається однією з найгарячіших, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія концентрує максимум сил на Покровському напрямку, намагаючись досягти бодай тактичного успіху, але ціна просування стає дедалі вищою. ЗСУ продовжують стримувати натиск, завдаючи великих втрат живій силі й техніці ворога.

Напрямки фронту:

Сумщина та Харківщина: атаки тривають, але просування не зафіксовано.

Куп’янськ: росіяни просунулися до вулиці Садової. Крім того, окупанти встановили вогневий контроль приблизно над 5 км траси Н-26 Куп’янськ – Харків у районі Степової Новоселівки Борова та Лиман: просування немає, окупанти зазнають втрат і підтягували підкріплення.

Запоріжжя: нещодавно окупанти просунулися на південний схід від Новоіванівки, атакують поблизу Гуляйполя. Окупанти використовують до 800 дронів на день для ударів по напрямках Гуляйполя, Херсона та Оріхова.

Херсон: обмежені атаки без успіху.

Покровський напрямок — головний пріоритет ворога. За даними ISW, саме тут зосереджено найбільші сили окупантів. РФ передислокує війська з Курської області та перекидає оперативні резерви з інших ділянок фронту. Втрати росіян — 10–20 загиблих на кожен метр захопленої території. Окупанти майже не застосовують бронетехніку через ризик її знищення українськими безпілотниками. Протягом останніх тижнів вони намагалися атакувати східний фланг Мирнограда, але ЗСУ знищили техніку ще до підходу до лінії фронту.

Ворожі штурми йдуть піхотою, бронетехніку майже не застосовують через масові удари українських дронів.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що у разі погіршення ситуації на фронті можуть знадобитися «важкі рішення».