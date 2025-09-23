Під час відкриття загальних дебатів 80-ї сесії Генасамблеї генсек ООН Антоніу Гутерреш не назвав Росію державою-агресором, що веде війну проти України, але водночас зауважив, що життя мирних жителів в Україні забирає “безупинне насильство", пише агентство Укрінформ.

У своєму майже півгодинному виступі генсек ООН коротко згадав про загарбницьку війну Росії проти України.

– В Україні безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці. Я високо ціную нещодавні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів та інших країн, – заявив він.

Гутерреш підкреслив, що необхідно працювати над повним припиненням вогню та досягненням справедливого й тривалого миру згідно зі Статутом ООН, її резолюцій та норм міжнародного права.

У своєму виступі Гутерреш наголосив, що ООН є моральним орієнтиром, силою миру та миротворчості, захисником міжнародного права, рушієм сталого розвитку, підтримкою для людей у кризових ситуаціях, маяком для прав людини та платформою, яка перетворює рішення держав-членів на реальні дії.

За його словами, сьогодні ООН має особливе значення й “світ потребує її унікальної легітимності” як ніколи раніше.