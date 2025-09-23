Китай таємно переправляє вантажі до окупованого Криму

Китайське вантажне судно "Heng Yang 9", яке ходить під прапором Панами, щонайменше тричі таємно заходило в тимчасово окупований Севастополь. Це безпрецедентний випадок заходу іноземного комерційного судна в український порт, що перебуває під російською окупацією. Про це повідомляє Financial Times.

Використання порту Севастополя заборонено західними санкціями з 2014 року. Хоча Китай офіційно не приєднався до цих санкцій, його комерційні судна раніше уникали окупованих українських портів.

За інформацією українських посадовців, судно "Heng Yang 9" належить та експлуатується китайською компанією Guangxi Changhai Shipping Company. Перший раз воно заходило до Севастополя з 19 по 22 червня. Пізніше, 15 серпня, судно запросило дозвіл на завантаження 101 контейнера. Після цього воно відвідало порти Туреччини та Єгипту.

Реакція України

Україна розцінює дії судна як неприйнятні. Як повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, Україна очікує, що "всі міжнародні партнери та компанії суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями". Посольство України в Китаї вже порушило це питання перед Міністерством закордонних справ Китаю.

Позиція Китаю

За даними Офісу президента, МЗС Китаю відповіло, що "громадянам та компаніям Китаю рекомендується уникати контактів з окупованими територіями України". У Пекіні також запевнили, що кожен такий випадок буде розглянуто, і будуть вжиті "відповідні заходи".

Захід китайського судна в порт Севастополя стався невдовзі після того, як у квітні було відкрито нову залізницю до Криму, яка, за словами Москви, дозволяє доставляти вантажі на судна. У серпні російська влада також оголосила окуповані порти в Бердянську та Маріуполі "відкритими" для іноземних суден.

