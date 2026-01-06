﻿
Погода 6 січня: мокрий сніг, дощ та невеликий мороз

Сьогодні малорухомий теплий фронт із півдня стане причиною нестійкої погоди з опадами у вигляді снігу з переходом у дощ на більшій частині території країни. Місцями очікується ожеледь, туман. Вітер - змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря у північних та західних областях становитиме 0…-5°С; на півдні +7-12°С, в інших регіонах 0…+7 °С. Вітер - переважно південно-східний, 7-12 м/с, повідомили синоптики.

У Києві та області - мокрий сніг та дощ. Вранці та вдень туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 0-2 градуси морозу, на Київщині - 3…+2.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

