﻿
Свiт

Британська спецслужба навчить парламентарів протидіяти шпигунам з РФ і Китаю

Британська спецслужба навчить парламентарів протидіяти шпигунам з РФ і Китаю

Британська служба контррозвідки MI5 підготує рекомендації для парламентаріїв щодо захисту від шпигунства та іноземного втручання, зокрема з Росії та Китаю.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Керівництво опублікує Національне управління захисту та безпеки, підрозділ MI5. У документі, призначеному для "осіб з високим рівнем ризику", депутатів попередять про загрозу з боку "ворожих держав" і запропонують різні заходи безпеки. Наприклад, там будуть наведені поради щодо найму помічників, спілкування в соціальних мережах і поїздок за кордон, включаючи заклики не залишати телефони і ноутбуки без нагляду в готелях. Поради мають опублікувати впродовж наступних кількох тижнів.

Також парламентаріїв закликають скористатися послугами Національного центру кібербезпеки (NCSC), який попередить про "будь-яку шкідливу активність" на їхніх електронних пристроях.

Рекомендації має оприлюднити Національне управління захисної безпеки, громадський підрозділ MI5, впродовж наступних кількох тижнів. Відомство позиціонує себе як "незалежне від держави". Там наголосили, що головними джерелами іноземного втручання вважають Китай та Росію.

Як пише The Sunday Times, минулого тижня "провалилася" справа про шпигунство проти колишнього парламентського дослідника Кріса Кеша та науковця з Оксфордширу Крістофера Беррі. Обох звинувачували у шпигунстві на користь Китаю.

Обидва обвинувачені наполягають на своїй невинності, а депутати попереджають, що закриття справи може послабити позиції Великої Британії щодо китайських загроз.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

парламентВелика БританіяМІ5
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Біля села Кокошкіно застрелився гендиректор роскомпанії, що є провідним виробником вуглеволокна
Свiт 20.09.2025 17:01:46
Біля села Кокошкіно застрелився гендиректор роскомпанії, що є провідним виробником вуглеволокна
Читати
Кожен третій українець не задоволений отриманими результатами після користування ШІ
Суспiльство 20.09.2025 16:07:44
Кожен третій українець не задоволений отриманими результатами після користування ШІ
Читати
Зеленський прокоментував причини ухвалення провального рішення про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон
Суспiльство 20.09.2025 15:01:29
Зеленський прокоментував причини ухвалення провального рішення про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон
Читати

Популярнi статтi