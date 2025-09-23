Квартали без дахів та вікон: кожен четвертий житловий будинок столичної Солом’янки пошкоджений через атаки РФ

У Солом’янському районі Києва з кінця травня 2025 року внаслідок російських атак пошкоджено майже 25% житлового фонду, повідомив голова райдержадміністрації Сергій Мовенко.

За його словами, найбільше постраждали житлові будинки: деякі квартали залишилися без дахів, вікон та інженерних комунікацій. Щодня район отримує десятки звернень від мешканців щодо відновлення осель. Керуюча компанія району залучає до ремонту резервний фонд та міжнародні організації.

На сайті РДА оприлюднена таблиця з деталями відновлювальних робіт:

- адреси пошкоджених будинків;

- види руйнувань;

- виконані та заплановані роботи;

- контакти відповідальних осіб.

