Київ знайшов рішення для безхатьків

У Києві готуються до запуску соціального патрулювання, яке допоможе бездомним особам пережити осінньо-зимовий період. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко. Акцент робиться на розширенні мережі соціальної допомоги та збільшенні кількості місць у центрах для бездомних.

Деталі ініціативи

Із 1 грудня 2025 року по 1 квітня 2026-го у столиці діятимуть виїзні бригади, які надаватимуть допомогу людям, що опинилися на вулиці. Ця ініціатива не є новою, проте цього року її планують значно посилити.

Основні положення розпорядження:

Міський оперативний штаб: Для координації роботи створять міський оперштаб, який очолить заступниця голови КМДА Марина Хонда. Районні адміністрації також мають створити власні штаби.

Виїзні бригади: Бригади формуватиме Київський міський будинок соціального піклування, розташований на вулиці Олекси Гірника. Вони надаватимуть допомогу безпосередньо на вулицях міста.

Центри допомоги: Бездомних осіб доставлятимуть до існуючих центрів, а також до Київського міського центру комплексного обслуговування бездомних осіб у селі Ясногородка, де планують збільшити кількість ліжкомісць.

Співпраця з поліцією: Патрульна поліція сприятиме роботі бригад та забезпечуватиме охорону соціальних працівників під час їхньої роботи.

Мета та завдання

Головна мета — забезпечити безпеку та надати необхідну допомогу бездомним в умовах похолодання. Соціальні патрулі не лише роздаватимуть їжу та теплий одяг, а й проводитимуть соціальну роботу, щоб допомогти людям повернутися до нормального життя.

Ці заходи є частиною комплексної програми підтримки, яка має на меті не просто прибрати бездомних з вулиць, а надати їм реальну можливість для реінтеліграції в суспільство. Збільшення кількості місць у центрах для бездомних свідчить про серйозні наміри влади в цьому питанні.

