Сім країн-членів ЄС та Україна проведуть зустріч щодо створення «стіни дронів» на східному кордоні Європейського Союзу.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

До зустрічі 26 вересня, яку скликав єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс, долучаться сім країн-членів Євросоюзу: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія.

Україна теж отримала запрошення на цю зустріч. Проте поки що невідомо, хто саме з уряду України візьме участь.

«Що буде обголюватися: країни-члени залишаються головними в цьому питанні. Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо їм допомогти, які їхні можливості, які їхні потреби, і після обговорення цього питання ми вирішимо, які потенційні наступні кроки зробити, спільно із цими й іншими країнами-членами ЄС та Україною», — сказав речник.

Тим часом представників прорашистських Угорщини та Словаччини на зустрічі не буде. «Справді, [Угорщина і Словаччина] не будуть присутні на цьому початковому етапі обговорень», — сказав Реньє в коментарі «Європейській правді».

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс скликав переговори з міністрами оборони ЄС та Україною щодо створення «стіни дронів» уздовж східного кордону блоку. Ця ініціатива активізувалася на тлі вторгнення безпілотників до Польщі

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, коли росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.

У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. А також запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах.

Однак інциденти продовжилися. 13 вересня винищувачі F-16 у Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі й відстежили його рух до приблизно 20 кілометрів на південний захід від комуни Кілія-Веке, доки він зник із радарів.

А 19 вересня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Цього самого дня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин.