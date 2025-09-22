Єрмак пропонує лікувати рашистів винятково силовими методами

Заяви Владіміра Путіна щодо гонки озброєнь та Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є пропагандою страху та пошуком ескалацій, які РФ демонструвала і раніше.

"Пропаганда страху від Путіна. Нічого нового росіяни не придумали. Замість миру - пошук ескалації у всьому. Це лікується виключно силовими методами", - написав Єрмак в телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, Путін на нараді з постійними членами Разбезу РФ в понеділок заявив, що РФ нібито "в змозі відповісти на будь-які загрози не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів", але при цьому буцімто "не зацікавлена ​​у подальшому нарощуванні напруженості та підганянні перегонів озброєнь", і тому виступив з пропозицією дотримуватися кількісних обмежень за ДСНО після закінчення терміну його дії у лютому 2026 року, якщо так само вчинять США.

Він також заявив, що РФ нібито хоче спробувати зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНО, поскаржився на деградацію ситуації у сфері стратегічної стабільності, спроби набуття Заходом переваги і що це нібито підірвало основи діалогу країн з ядерною зброєю.