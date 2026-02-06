Єрмак після відставки продовжує впливати на українських посадовців, - ЗМІ

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки проводив зустрічі з українськими високопосадовцями. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

За даними журналістів, 27 січня 2026 року радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин відвідував будівлю в центрі Києва, яку видання називає офісом Єрмака. Камишин прибув туди з блокнотом і залишався близько години. Після цього будівлю покинув і сам Єрмак.

У коментарі журналістам Камишин припустив, що міг бути в офісі, однак зазначив, що не пам’ятає змісту розмови. Поблизу тієї ж будівлі журналісти фіксували посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука. Він заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати зустріч із Єрмаком.

Також «Українська правда» стверджує, що ввечері 30 січня Єрмак відвідував житловий комплекс, де мешкає секретар РНБО Рустем Умєров, і перебував там близько трьох годин. Умєров підтвердив зустріч, уточнивши, що спілкування тривало приблизно годину та стосувалося загальних тем — життя, роботи й подій в Україні. За його словами, після звільнення Єрмака вони майже не мали нагоди поспілкуватися.

Обставини відставки Єрмака також згадуються в матеріалі. 28 листопада 2025 року НАБУ і САП повідомили про обшуки, не розкривши причин. Єрмак підтвердив проведення слідчих дій і заявив про співпрацю з правоохоронцями. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела пов’язував це зі спецоперацією «Мідас» щодо корупції в енергетиці. Водночас джерела ZN.UA писали про можливу підозру, пов’язану з кооперативом «Династія», тоді як «Інтерфакс-Україна» повідомляв, що підозру після обшуків не вручали.

Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Єрмак подав у відставку.

Після звільнення Єрмак у коментарі New York Post говорив про намір вирушити на фронт. Однак у Міноборони зазначали, що він не звертався до ТЦК і СП щодо служби, а в Сухопутних військах ЗСУ журналістам «Слідства.Інфо» повідомляли, що Єрмак у них не служить. Наприкінці січня стало відомо, що він відновив право на заняття адвокатською діяльністю.