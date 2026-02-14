The Telegraph: Росія робить ставку на виснаження України ціною великих втрат

Поки світові лідери обговорюють питання безпеки на Мюнхенська конференція з безпеки, Росія стикається з дедалі глибшою кризою людських ресурсів. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, російська армія щомісяця втрачає близько 35 тисяч військових. Темпи вербування добровольців, ув’язнених і найманців з-за кордону вже не компенсують цих втрат. Попри окремі просування на фронті, їхня швидкість залишається низькою.

Аналітик Майкл Кофман зазначає, що російська стратегія фактично ґрунтується на готовності нести великі втрати задля виснаження противника. За інформацією розвідки, замість оголошення нових хвиль мобілізації Кремль запровадив механізм безперервного доукомплектування підрозділів, зокрема шляхом перекидання резервістів на передову.

Водночас у матеріалі наголошується, що відкрита масштабна мобілізація залишається політично ризикованою для режиму Владіміра Путіна через можливі соціальні наслідки. Журналісти проводять історичні паралелі з подіями 1917 року, коли затяжна війна й економічні труднощі призвели до краху імперії.

Автори роблять висновок, що потенціал Росії не є безмежним, а результат війни значною мірою залежатиме від стабільности й тривалости підтримки України з боку Європи.

Окремо зазначається, що адміністрація Дональд Трамп, за даними Fox News, розглядає стратегію тиску на партнерів Москви, зокрема Іран та Венесуелу, аби ускладнити Росії доступ до ресурсів і можливості обходу санкцій.