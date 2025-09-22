Хрещатик щодня перекриватимуть: названо причину

Згідно з розпорядженням голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, щодня о 09:00 ранку головну вулицю столиці, Хрещатик, перекриватимуть на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

"До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання," — повідомив Ткаченко, наголосивши на важливості цієї ініціативи. Він зазначив, що відповідні вказівки вже отримали Патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, Департамент транспорту та інші відповідальні підрозділи.

Мета цього кроку, за словами голови КМВА, — вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. "Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя," — йдеться в його повідомленні.

Ініціатива має на меті нагадати кожному про важливість щоденної поваги до героїв. "Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй," — закликав Ткаченко.

Можливі наслідки:

Транспорт: Водіям та пасажирам громадського транспорту варто враховувати можливі затримки та зміни в русі.

Пішоходи: Жителів та гостей міста закликають зупинятися на час хвилини мовчання, виявляючи солідарність і повагу.

