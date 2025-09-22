У Києві обмежать рух по найзавантеженішій магістралі правого берега

У Голосіївському районі столиці з 22 до 31 вересня частково обмежать рух дорогою-дублером Столичного шосе.

Як повідомляє КК «Київавтодор», фахівці комунального підприємства ШЕУ «Магістраль» облаштовуватимуть заїзну кишеню на зупинці громадського транспорту «Корчуватський КБМ». Це має покращити безпеку пасажирів і зручність для громадського транспорту.

На час проведення робіт рух буде частково обмежено крайньою правою смугою у напрямку Південного мосту. Це може призвести до ускладнень у години пік, особливо для водіїв, які прямують у центр міста.

У «Київавтодорі» просять враховувати обмеження при плануванні маршруту та вибирати альтернативні дороги, аби уникнути заторів. Також у комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності й закликають водіїв бути уважними в зоні проведення робіт.

