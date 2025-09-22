﻿
Столиця

У Києві обмежать рух по найзавантеженішій магістралі правого берега

У Києві обмежать рух по найзавантеженішій магістралі правого берега

У Голосіївському районі столиці з 22 до 31 вересня частково обмежать рух дорогою-дублером Столичного шосе.

Як повідомляє КК «Київавтодор», фахівці комунального підприємства ШЕУ «Магістраль» облаштовуватимуть заїзну кишеню на зупинці громадського транспорту «Корчуватський КБМ». Це має покращити безпеку пасажирів і зручність для громадського транспорту.

На час проведення робіт рух буде частково обмежено крайньою правою смугою у напрямку Південного мосту. Це може призвести до ускладнень у години пік, особливо для водіїв, які прямують у центр міста.

У «Київавтодорі» просять враховувати обмеження при плануванні маршруту та вибирати альтернативні дороги, аби уникнути заторів. Також у комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності й закликають водіїв бути уважними в зоні проведення робіт.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці до 3 жовтня триватиме ремонт на Броварському проспекті.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Південний містКиївавтодоробмеження рухуперекриття Столичного шосеКорчуватський КБМ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Аксесуари для ванних кімнат: як зібрати бездоганний комплект
Суспiльство 20.09.2025 17:55:56
Аксесуари для ванних кімнат: як зібрати бездоганний комплект
Читати
Путін має намір продовжувати атакувати енергетичну систему України, - Bloomberg
Полiтика 20.09.2025 17:47:56
Путін має намір продовжувати атакувати енергетичну систему України, - Bloomberg
Читати
Біля села Кокошкіно застрелився гендиректор роскомпанії, що є провідним виробником вуглеволокна
Свiт 20.09.2025 17:01:46
Біля села Кокошкіно застрелився гендиректор роскомпанії, що є провідним виробником вуглеволокна
Читати

Популярнi статтi