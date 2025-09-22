«Неминучий» наступ РФ: окупанти втрачають темп на північному сході

Сили оборони України проводять успішні контратаки на північному сході країни, що ставить під сумнів заяви Москви про «неминучість» російського наступу.

За даними DeepState, з травня 2025 року російські війська щомісяця захоплювали від 170 до 215 квадратних миль української території. Проте наступ на Сумщині сповільнився настільки, що РФ змушена перекидати свої сили на інші ділянки фронту — зокрема на Донеччину, де окупанти намагаються оточити кілька ключових міст.

Українські підрозділи успішно застосовують тактику, яка поєднує удари БпЛА по логістиці ворога та атаки малих піхотних груп. Старший лейтенант Анвар, командир батальйону 225-го полку, пояснив, що така стратегія повторює методи, які самі росіяни використовували під час боїв у Курській області, повідомляє The New York Times, аналізуючи дані аналітичного проєкту DeepState та свідчення українських військових.

«Спочатку йдуть безперервні атаки дронами по дорогах і транспорту, щоб відрізати шляхи постачання. Коли ворог виснажений і без провіанту – в атаку йде піхота», – розповів офіцер. Командир батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади Ігор додав, що великі механізовані наступи тепер неможливі через високу щільність спостереження з неба. «Солдати атакують парами, просуваються на кілька десятків метрів, копають бліндаж, відкривають вогонь – і знову рухаються. Їжу та воду нам скидають дронами», – пояснив він.

За словами військових, на полі бою, де кожен рух відстежується безпілотниками, головним правилом виживання стає глибокий окоп. «Що глибше копаєш, то безпечніше», – каже сержант із позивним Пальма.

Видання підкреслює, що успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту мають і політичне значення: вони послаблюють позиції Росії на потенційних мирних переговорах. Москва пропонувала обміняти окуповані території Сумщини на землі в Донецькій області, які ще намагається захопити.

Як повідомляло раніше ForUa, втрати окупантів на Куп'янському напрямку удесятеро більші за українські.