М’ясні штурми: втрати окупанті на Куп'янському напрямку удесятеро більші за українські

Російські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках, але майже не досягають успіхів і зазнають величезних втрат. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Куп’янський напрямок: катастрофічні втрати РФ

Командир одного з українських батальйонів повідомив, що на Куп’янському напрямку росіяни ймовірно втрачають удесятеро більше людей, ніж українські сили. Війська РФ атакують малими групами, погано навчені та недостатньо забезпечені їжею й водою. Попри безперервні штурми 17 вересня, підтвердженого просування окупантів немає.

Харківщина та Сумщина: наступ без результатів

Росіяни продовжують атаки на півночі Харківської та Сумської областей, але успіхів не досягають. Українські безпілотники фіксують спроби диверсійних груп перепливати річки та закріплюватися в лісах. Бронетехніка використовується лише для непрямих ударів, але з настанням холодів тактика РФ може змінитися.

Донеччина: локальні прориви та спроби оточення

У районі Покровська окупанти захопили Троянду та південну частину міста. На лінії Костянтинівка-Дружківка ЗСУ нещодавно просунулися вперед.

На Торецькому напрямку росіяни атакують міні-групами по 1–2 солдати, намагаючись знайти слабкі місця у фронті та перерізати українські комунікації.

Запорізький та Херсонський напрямки: без підтвердженого прогресу

На сході Запорізької області – без успіхів, але на заході росіяни дещо просунулися.

На Херсонщині ворог обмежено атакує біля залізничного та автомобільного мостів, але також без проривів.

Аналітики ISW підкреслюють, що російська тактика «малих груп» і так званих «м’ясних штурмів» призводить до величезних втрат, але командування РФ продовжує кидати солдатів у бій, намагаючись виснажити українські сили.

