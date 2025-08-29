Атака українських дронів на кілька місяців зупинила великий російський завод

Ремонт на комплексі "Новатека" в порту Усть-Луги на Балтиці, який наприкінці минулого тижня потрапив під удар безпілотників, затягнеться на кілька місяців.

На заводі, який переробляє газоконденсат (СГК), значні пошкодження отримала одна з трьох установок — і її відновлення може зайняти до шести місяців, повідомляє Reuters.



Друга установка отримала менші пошкодження, і її ремонт, швидше за все, триватиме кілька тижнів. Третя установка комплексу, яку "Новатек" ввів в експлуатацію в кінці серпня 2024 року, а також установка гідрокрекінгу не були пошкоджені і, ймовірно, відновлять роботу найближчими днями.

Пожежа виникла на комплексі "Новатек" 24 серпня після атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА), перероблювання конденсату і розлив нафтопродуктів на терміналі компанії зупинили.



"Новатек" у вересні може скоротити експортні відвантаження продукції приблизно на 300 тисяч тонн.

"Новатек" у 2025 році експортував щомісяця в середньому близько 420 тисяч тонн нафти, в основному до Тайваню, Сінгапуру, Малайзії та Китаю.

"Новатек" запустив комплекс з фракціонування та перевантаження стабільного газового конденсату (СГК) в порту Усть-Луга в 2023 році, на той момент комплекс мав дві установки переробки СГК номінальною потужністю 3 мільйони тонн на рік кожна. Наприкінці серпня 2024 року компанія ввела в експлуатацію третю установку переробки СГК аналогічної потужності.

Конденсат на комплексі переробляється на легку і важку нафту, гас, дизельну фракцію і мазут, готова продукція відвантажується на експорт морським транспортом.

Нагадаємо, удари ЗСУ по РФ зменшили прибутки окупантів на десятки мільярдів.