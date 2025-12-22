У Раді почали швидку підготовку до проведення виборів президента

У Раді формується робоча група, яка займеться питанням президентських виборів під час воєнного стану.
"Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За словами Арахамії, обговорення буде проходити на базі профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.
Дату і час засідання глава фракції СН обіцяв повідомити згодом.
На засідання будуть запрошені представники ЗМІ.
Фото: Українське радіо.Автор: Галина Роюк