﻿
Полiтика

У Раді почали швидку підготовку до проведення виборів президента

У Раді почали швидку підготовку до проведення виборів президента

У Раді формується робоча група, яка займеться питанням президентських виборів під час воєнного стану.

"Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами Арахамії, обговорення буде проходити на базі профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

Дату і час засідання глава фракції СН обіцяв повідомити згодом.

На засідання будуть запрошені представники ЗМІ.

Фото: Українське радіо.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вибориУкраїнаВРУАрахамія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни
Суспiльство 22.12.2025 10:11:43
30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни
Читати
Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву
Головне 22.12.2025 09:53:43
Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву
Читати
Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE
Свiт 22.12.2025 09:32:09
Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE
Читати

Популярнi статтi