﻿
Здоров'я

Японські вчені заявили, що кефір може сповільнювати старіння

Японські вчені заявили, що кефір може сповільнювати старіння

Японські науковці дійшли висновку, що регулярне вживання кефіру може позитивно впливати на процеси старіння організму. Про це йдеться у результатах досліджень, присвячених впливу ферментованих продуктів на імунну систему та клітинне здоров’я.

Зменшення запалення — ключовий ефект

Під час досліджень з’ясувалося, що корисні бактерії, які містяться в кефірі, здатні знижувати рівень хронічного запалення в організмі. Саме хронічне запалення науковці називають одним із головних чинників старіння та ослаблення імунної системи.

Одна склянка на день

За словами дослідників, навіть одна склянка кефіру на день може допомагати підтримувати активність клітин, сприяти збереженню їхніх функцій і загальному зміцненню імунітету.

Кефір як частина щоденного раціону

Вчені зазначають, що кефір — доступний і простий у вживанні продукт, який може стати корисним елементом щоденного раціону для людей, зацікавлених у підтримці здоров’я та уповільненні вікових змін.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

кефірстаріннязапалення
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни
Суспiльство 22.12.2025 10:11:43
30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни
Читати
Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву
Головне 22.12.2025 09:53:43
Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву
Читати
Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE
Свiт 22.12.2025 09:32:09
Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE
Читати

Популярнi статтi