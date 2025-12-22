Японські вчені заявили, що кефір може сповільнювати старіння

Японські науковці дійшли висновку, що регулярне вживання кефіру може позитивно впливати на процеси старіння організму. Про це йдеться у результатах досліджень, присвячених впливу ферментованих продуктів на імунну систему та клітинне здоров’я.

Зменшення запалення — ключовий ефект

Під час досліджень з’ясувалося, що корисні бактерії, які містяться в кефірі, здатні знижувати рівень хронічного запалення в організмі. Саме хронічне запалення науковці називають одним із головних чинників старіння та ослаблення імунної системи.

Одна склянка на день

За словами дослідників, навіть одна склянка кефіру на день може допомагати підтримувати активність клітин, сприяти збереженню їхніх функцій і загальному зміцненню імунітету.

Кефір як частина щоденного раціону

Вчені зазначають, що кефір — доступний і простий у вживанні продукт, який може стати корисним елементом щоденного раціону для людей, зацікавлених у підтримці здоров’я та уповільненні вікових змін.