Війна

Ще один населений пункт втрачено: ворог тисне на Донеччині

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на позиції Сил оборони України на Донеччині. Попри активний опір українських військових, зафіксувано просування ворога на кількох ділянках фронту, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з оприлюдненими даними, російські війська окупували населений пункт Званівка на Донеччині. Окрім цього, зафіксовано просування противника поблизу ще чотирьох населених пунктів регіону.

Зокрема, ворог просунувся в районі Свято-Покровського, а також поблизу Пазена. Зміни на лінії фронту аналітики також зафіксували в околицях Оріхово-Василівки та Федорівки.

У DeepState наголошують, що Росія продовжує інтенсивні штурмові дії, намагаючись розвинути тактичні успіхи на Донеччині. Водночас Сили оборони України відбивають значну частину атак, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці.

Офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо зміни ситуації на зазначених напрямках наразі не надходило.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ завдала нового удару по Бельбеку: знищено російські літаки на $70 млн.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУситуація на фронтібої на ДонеччиніСвято-ПокровськЗванівка
