﻿
Вибухи на Київщині: вночі горіли будинки й авто

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкодження зафіксовані одразу у чотирьох районах Київської області. Про це повідомили в Київській ОВА.

У Бориспільському районі загорівся приватний будинок. Вогонь також пошкодив ще один житловий будинок і кілька транспортних засобів. Постраждав чоловік 1993 року народження — він отримав сліпе уламкове поранення плеча. Потерпілому надали необхідну допомогу в лікарні, його стан стабільний, госпіталізація не знадобилася.

У Вишгородському районі сталася пожежа лісової підстилки.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків згорів приватний будинок.

В Обухівському районі уламки збитої ворожої цілі впали на багатоповерховий незаселений будинок, пошкодження інфраструктури уточнюються.

Усі пожежі ліквідовано, екстрені служби продовжують роботу на місцях

Як повідомляло раніше ForUa, 250-кілограмова російська авіабомба вбила п'ятьох пенсіонерів у Костянтинівці.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

