З нового року на ринках можна буде розраховуватися карткою

З 1 січня 2026 року всі ФОП першої групи будуть змушені використовувати платіжні термінали, незважаючи на прохання перенести терміни, повідомив Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, у своєму Telegram-каналі. За його словами, Міністерство економіки відмовилося від відстрочки, вважаючи її недоцільною. Вимога набирає чинності з початку нового року.

Гетьманцев наголосив, що дрібні підприємці фактично залишаються без вибору, хоча вони не застосовують податкові схеми та не дроблять бізнес, а ведуть невелику торгівлю, часто єдиний спосіб підтримати власне виробництво під час війни. Політик закликав Кабмін відстрочити запровадження платіжних терміналів до завершення воєнного стану.

Згідно з постановою Кабміну №894 від 29 липня 2022 року, використання платіжних терміналів стало обов’язковим поступово:

2023 рік — ФОП 2–4 групи та підприємці на загальній системі у містах понад 25 тис. мешканців;

2024 рік — торговці у містах і селищах від 5 до 25 тис. мешканців;

2025 рік — підприємці у населених пунктах до 5 тис.;

2026 рік — ФОП 1-ї групи, а також торгівля через автомати, виїзну торгівлю та продаж власноруч вирощеної продукції.

Правила не поширюються на громади в районах бойових дій, тимчасової окупації чи блокування. Для таких підприємців термінали будуть необов’язковими до закінчення війни і ще три місяці після відновлення контролю. До початку обов’язкової установки платіжних терміналів залишаються лише два тижні, що викликає занепокоєння серед малих підприємців.

Як повідомляло раніше ForUa, українців попередили про десятикратне зростання цін на інтернет.