250-кілограмова російська авіабомба вбила п'ятьох пенсіонерів у Костянтинівці

У Костянтинівці, що на Донеччині, унаслідок російського авіаудару по житловому кварталу загинули п’ятеро людей.

Про це повідомили глава Донецької ОВА Вадим Філашкін , обласна поліція та прокуратура .

Війська РФ скинули на місто 250-кілограмову авіабомбу з модулем УМПК близько 10-ї години. Під ударом опинився житловий квартал. Загинули дві жінки віком 62 і 65 років та троє чоловіків віком 65, 67 й 74 роки. Пошкоджено чотири будинки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — це ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Минулої доби, 17 вересня, через російські обстріли загинули дві людини, а ще 11 зазнали поранень, зокрема дитина, повідомляла поліція. Поліція зафіксувала 2327 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Краматорськ, Лиман, селища Донецьке, Новодонецьке, Райгородок, села Василівська Пустош, Староварварівка, Тетянівка.

Костянтинівка витримала 17 вересня 12 обстрілів бомбами, дронами й артилерією. Унаслідок цих атак у місті загинули двоє людей.