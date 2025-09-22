Нові правила: Трамп запровадив неймовірно високий збір за візи

З 21 вересня у США почав діяти указ президента Дональда Трампа, який вводить додатковий збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на робочу візу H-1B.

У Білому домі пояснили, що платіж стосується лише нових заявників. Власники чинних віз або ті, хто продовжує їхній термін, не сплачуватимуть цей збір. Він буде застосовуватися вже під час найближчого лотерейного циклу.

Юристи раніше побоювалися, що вимога поширюватиметься й на тих, хто перебуває за межами США з чинною візою, і радили їм терміново повертатися. Проте адміністрація офіційно уточнила, що таких обмежень не буде.

H-1B-візи активно використовують найбільші американські роботодавці, включно з Microsoft, Amazon та аутсорсинговими компаніями. Аналітики прогнозують, що додаткові витрати бізнесу через новий збір можуть перевищити 1 млрд доларів на рік, що може зменшити кількість заявок і змінити стратегію набору іноземних фахівців.

