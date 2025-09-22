﻿
Свiт

Нові правила: Трамп запровадив неймовірно високий збір за візи

Нові правила: Трамп запровадив неймовірно високий збір за візи

З 21 вересня у США почав діяти указ президента Дональда Трампа, який вводить додатковий збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на робочу візу H-1B.

У Білому домі пояснили, що платіж стосується лише нових заявників. Власники чинних віз або ті, хто продовжує їхній термін, не сплачуватимуть цей збір. Він буде застосовуватися вже під час найближчого лотерейного циклу.

Юристи раніше побоювалися, що вимога поширюватиметься й на тих, хто перебуває за межами США з чинною візою, і радили їм терміново повертатися. Проте адміністрація офіційно уточнила, що таких обмежень не буде.

H-1B-візи активно використовують найбільші американські роботодавці, включно з Microsoft, Amazon та аутсорсинговими компаніями. Аналітики прогнозують, що додаткові витрати бізнесу через новий збір можуть перевищити 1 млрд доларів на рік, що може зменшити кількість заявок і змінити стратегію набору іноземних фахівців.

Як повідомляло раніше ForUa, у США запроваджують плату за участь у лотереї Green Card.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Трампвізи в СШАH-1B-візаробоча віза в СШАзаявка на робочу візу
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українська порноакторка Josephine Jackson залишила країну, де можуть кинути до буцегарні за голе фото в телефоні
Суспiльство 21.09.2025 18:18:39
Українська порноакторка Josephine Jackson залишила країну, де можуть кинути до буцегарні за голе фото в телефоні
Читати
Британська спецслужба навчить парламентарів протидіяти шпигунам з РФ і Китаю
Свiт 21.09.2025 17:19:14
Британська спецслужба навчить парламентарів протидіяти шпигунам з РФ і Китаю
Читати
Трамп вимагає від талібів повернення авіабази "Баграм"
Свiт 21.09.2025 16:05:40
Трамп вимагає від талібів повернення авіабази "Баграм"
Читати

Популярнi статтi