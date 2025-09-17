Віза в США за новими правилами, як вони вплинуть на українських мігрантів і туристів

У Сполучених Штатах Америки запроваджують плату за участь у лотереї Green Card, а вартість деяких типів віз зросте. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на Держаний департамент США.

Плата за участь у лотереї Green Card

Вперше за подання анкети для участі в лотереї Green Card доведеться сплатити $1. Раніше ця процедура була безкоштовною. Нове правило вже набуло чинності. Цей невеликий збір має на меті відсіяти заявки від осіб, які не зацікавлені в імміграції, або тих, хто подає кілька заявок одночасно, щоб підвищити свої шанси на виграш.

Зростання вартості віз

Також з 1 жовтня 2025 року зростає вартість туристичних та інших неімміграційних віз. До стандартного збору в $185 додається новий — $250, що має назву Visa Integrity Fee. Таким чином, загальна вартість візи становитиме $435.

Ці зміни викликані необхідністю посилити перевірку даних заявників. Впровадження додаткових зборів допоможе фінансувати технологічні оновлення та підвищити ефективність процесу розгляду візових заявок.

