У РФ офіційно відмовилися виконувати рішення Міжнародного кримінального суду

Кремлівський лідер Владімір Путін підписав закон, який фактично забороняє виконання в РФ рішень іноземних судів, що здійснюють кримінальне судочинство без участі російської сторони. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Документ також передбачає невиконання постанов міжнародних судових органів, якщо їхня юрисдикція не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Голова правління Асоціації правників Росії Владімір Груздєв раніше пояснював, що дія закону, зокрема, поширюватиметься на рішення Міжнародного кримінального суду. За оцінками юристів, під обмеження також може потрапити потенційний міжнародний трибунал щодо злочинів проти України.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у відповідальності за незаконне вивезення українських дітей з окупованих територій. Російська влада ці звинувачення відкидає.

12 грудня російський суд заочно засудив прокурора та вісьмох суддів МКС до строків від трьох з половиною до 15 років ув’язнення. Їм інкримінують незаконне притягнення до кримінальної відповідальности, порушення кримінальних справ, незаконне взяття під варту, а також підготовку нападів на осіб, які користуються міжнародним захистом.