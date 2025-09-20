Виїзд хлопців 18-22 років з України матиме далекосяжні наслідки, для держави — це погано.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передають «Новини.Live».

«Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни вона була найгіршою в Європі», — заявив ексочільник МЗС.

Кулеба допустив, що державі, ймовірно, доведеться відкривати країну для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В’єтнаму.

Як повідомляв ForUA, після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон з 28 серпня ситуація на українському ринку праці та в освіті почала різко змінюватися. Молоді українці активно залишають країну, і це вже відчули роботодавці, особливо у сфері ритейлу, логістики та громадського харчування.

За даними прикордонників Польщі, лише з 28 серпня до 3 вересня до Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українців цієї вікової категорії (проти 500 тижнем раніше), а до Люблінського — 4605 (проти 461). Таким чином, за тиждень виїхало щонайменше 10 705 чоловіків віком 18–22 років, що у 11 разів більше, ніж за попередній тиждень. Повернулися назад лише 3301 із них, тобто чистий відтік становив понад 7 тисяч людей.

Рішення уряду дозволити виїзд чоловікам 18-22 років розділило суспільство. Експерти говорять про демографічну катастрофу, бізнес — про масові звільнення, а військові — про проблеми на фронті.

Депутатка Київради та начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала рішення дозволити виїзд чоловікам 18-22 років. Вона вважає це популістським кроком напередодні виборів, який ігнорує критичну ситуацію на фронті.

«Це історія про політику і підготовку до виборів. Це історія про те, щоб бути хорошим для всіх. На військових уже всім байдуже — вони раби і звідси нікуди не подінуться, ми ще й гайки їм закрутимо за непокору. А там — наш електорат, нехай голосує з-за кордону. Звідти ж видніше. Це дуже обурює», — сказала вона.

Михайлова наголошує, що Росія має перевагу на всіх напрямках, а Україна добровільно відпускає за кордон молодь, яка мала б будувати країну. Для неї як для військової такий дисонанс — це «божевілля».

Експерт Центру східних досліджень Кшиштоф Нечипор важає, що рішення українського уряду вже має наслідки на фронті для України, повідомляє «Rzeczpospolita».

«Просування російських військ, таке як у Доброполі та Покровську, зумовлене не якоюсь зміною тактики чи новими військовими ініціативами, а радше нестачею особового складу на фронті. Більше того, сам Олександр Сирський нещодавно визнав, що весняна мобілізація в Україні провалилася. А такі рішення, як відкриття кордону, лише поглиблять нестачу особового складу в українській армії», — вважає експерт.

Спираючисть на дані опитування громадськості, він зазначив, що значна частина молодих чоловіків віком від 18-22 років вирішить виїхати за кордон, ймовірно, з перспективою постійного проживання в країнах Західної Європи до закінчення конфлікту (війна Росії проти України. — Ред.).

Керівник Громадської антикорупційної ради МОУ, ветеран Юрій Гудименко називає рішення Кабміну «невиправною помилкою».

«Здається, ніхто не зрозумів, що сталося. Це абсолютно точно не було належним чином прокомуніковано. Як на мене, все це було зроблено даремно. Це ще одна помилка, на жаль, під час війни. Є помилки, які можна виправити, але ця — невиправна», — наголосив Гудименко.

Нагадаємо, що президент-популіст Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років. Про це керівник держави сказав під час молодіжного форуму «Молодь тут».

«Це допоможе відчути більше свободи, більше впевнености українськи родинам… На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — повідомив президент.