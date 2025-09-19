Втеча покоління Z: польські прикордонники порахували, скільки юнаків виїхали з України останнім часом

Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон з 28 серпня ситуація на українському ринку праці та в освіті почала різко змінюватися. Молоді українці активно залишають країну, і це вже відчули роботодавці, особливо у сфері ритейлу, логістики та громадського харчування.

За даними прикордонників Польщі, лише з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українців цієї вікової категорії (проти 500 тижнем раніше), а до Люблінського — 4605 (проти 461). Таким чином, за тиждень виїхало щонайменше 10 705 чоловіків віком 18–22 років, що у 11 разів більше, ніж за попередній тиждень. Повернулися назад лише 3301 із них, тобто чистий відтік становив понад 7 тисяч людей.

Аналітики попереджають: якщо тенденція збережеться, це може призвести до кадрового голоду в низці галузей. Першими наслідки відчули великі роботодавці. У «Сільпо» звільнилися 3% молодих співробітників, а в АТБ — близько 25% чоловіків цієї вікової групи, переважно охоронці й вантажники. «Нова Пошта» повідомила про 170 звільнень молоді за 10 днів, але частково вдалося компенсувати втрати — прийняли 64 нових працівники.

Ситуація особливо помітна на заході України, де 30–40% молодих чоловіків, які працюють у ресторанній сфері, вже виїхали або планують це зробити. Експерти пояснюють: тут міграція простіша завдяки родичам і знайомим, які вже давно живуть за кордоном.

Проте, не всі прямують до Польщі — деякі використовують польський кордон для транзиту, їдучи до Грузії або інших країн, де дешевше жити й можна працювати віддалено.

За даними Центру економічної стратегії, в Україні наразі майже 700 тис. чоловіків 18–22 років — це 8% усієї робочої сили. Половина з них навчається, проте економіка ризикує втратити важливий кадровий резерв у найближчі місяці.

Як повідомляло раніше ForUa, Кабмін дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно.