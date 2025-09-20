Путін має намір продовжувати атакувати енергетичну систему України, - Bloomberg

За даними Bloomberg, очільник Кремля Владімір Путін дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, і що президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось суттєве для зміцнення оборони Києва.

Російські війська вже посилили свої атаки на військові та цивільні об’єкти в Україні після того, як минулого місяця два лідери зустрілися в Анкориджі, а президент Володимир Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати Донбас.

Джерела Bloomberg повідомили, що Путін має намір продовжувати атакувати енергетичну систему України та іншу інфраструктуру. Вони додали, що після переговорів на Алясці російський диктатор переконався, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

У відповідь на посилення агресії Росії Трамп цього тижня висловив своє розчарування підходом Путіна і висунув ідею введення більш жорстких санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію доходів від продажу нафти. Але водночас він наполягає, що Європа має вжити жорстких заходів, перш ніж США зроблять свій крок.

Трамп закликав країни Великої сімки накласти мита на Китай та Індію як покарання за купівлю російської нафти, поки чиновники обговорюють додаткові заходи проти Кремля. Європейський Союз також обговорює черговий пакет санкцій і планує прискорити відмову від російського скрапленого природного газу (СПГ).

Недавні тактики Москви підкреслюють, наскільки ознаки стриманости з боку Вашингтона підбадьорюють Кремль продовжувати війну, щоб змусити Україну піти на поступки.

Путін також спостерігає за війною в Газі, заявили дві особи, наближені до Кремля.

Він вважає кампанію ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в Газі більш жорсткою, ніж війну Росії в Україні, і зазначає, що її в основному прийняли уряди США та Європи. Це, на думку очільника Кремля, підриває їхню критику РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Дональд Трамп має змогу вплинути на уряди деяких країн Європи, які досі закуповують російські енергоносії.