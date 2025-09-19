Медики назвали добавку, яка захищає від раку шкіри

Дерматологи з 2015 року рекомендують харчову добавку нікотинамід (похідну вітаміну B3) людям з раком шкіри в анамнезі. Таке рішення базувалося на клінічному дослідженні, яке показало, що пацієнти, які приймали цю добавку, мали менше нових випадків раку шкіри. Проте підтвердити ці висновки у більшій групі було складно, оскільки нікотинамід продається без рецепта, а отже, його прийом не фіксується у медичних картках.

Нещодавно в журналі JAMA Dermatology було опубліковано нове дослідження, яке підтверджує ефективність нікотинаміду. Завдяки аналізу даних з Управління у справах ветеранів (США), яке включило нікотинамід до офіційного переліку препаратів, вчені змогли дослідити результати лікування 33 833 пацієнтів. Дослідники зосередилися на випадках базальноклітинної та плоскоклітинної карциноми шкіри.

У дослідженні порівняли дві групи пацієнтів: 12 287 осіб, які приймали 500 мг нікотинаміду двічі на день протягом понад 30 днів, та 21 479 осіб, які не отримували цієї добавки.

Загальне зниження ризику раку шкіри становило 14%.

Якщо нікотинамід починали приймати після першого випадку раку шкіри, ризик знижувався на 54% .

Користь від прийому зменшувалася, якщо лікування починали після наступних випадків раку.

Зниження ризику було значно вищим для плоскоклітинного раку.

"Ці результати допоможуть змістити нашу практику від початку лікування після того, як у пацієнтів розвинулося багато випадків раку, до початку лікування на ранній стадії", — зазначив автор дослідження, Лі Вілесс, доцент кафедри дерматології Університету Вандербільта. Він також підкреслив, що необхідно точніше визначити, хто саме отримає найбільшу користь від лікування.

Дослідження також охопило 1334 пацієнтів з ослабленим імунітетом після трансплантації органів. У цій групі загального значного зниження ризику не спостерігалося, однак ранній прийом нікотинаміду був пов'язаний зі зниженням частоти плоскоклітинного раку шкіри.

