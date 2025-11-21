Вчені з'ясували, які люди старіють швидше

Люди, народжені після 1965 року, біологічно старіють швидше за своїх попередників, і хвороби, які раніше вважалися долею пенсіонерів — рак, інфаркти та діабет — тепер масово з'являються у 30-40-річних, пише New Scientist.

"Рак зростає серед молодого населення, у людей молодше 40 років частіше трапляються інфаркти та діабет. Чому? Моя відповідь: тому що ми старіємо швидше", — зазначає соціальний епідеміолог з Чилійського університету в Сантьяго Пауліна Корреа-Берроуз.

Біологічний вік важливіший за паспортний

Хронологічний вік — це лише цифра в паспорті, тоді як біологічний вік показує, наскільки насправді зношений організм. Вчені навчилися вимірювати біологічний вік, аналізуючи зміни в ДНК, і виявили, що деякі люди біологічно молодші або старші за свій паспортний вік на 10 і більше років.

Перші підозри щодо прискореного старіння виникли під час досліджень ожиріння. Вчені помітили, що наслідки від зайвої ваги дуже схожі на ефекти старіння: дисфункція внутрішніх органів, запалення, проблеми з серцем, нирками та кістками.

Ожиріння прискорює старіння

Фінські дослідники з Університету Тампере простежили за 183 людьми протягом 25 років і виявили, що ті, хто набрав зайву вагу, постаріли біологічно більше, ніж хронологічно, деякі — більш ніж на 10 років.

Найбільш показове дослідження було проведено в Чилі серед 205 людей віком 28-31 рік, поділених на три групи за вагою. Результати показали, що люди з нормальною вагою були біологічно трохи молодші свого паспортного віку. Натомість обидві групи з ожирінням виявилися старшими, в середньому на 4-5 років. Деякі учасники у 30 років мали тіло 40-річних.

"Ми очікували це побачити, але не такого масштабу. У деяких різниця між біологічним і паспортним віком сягала 50%", — каже Корреа-Берроуз.

Торішнє дослідження американських вчених, що проаналізували кров майже 150 000 британців, підтвердило, що в народжених після 1965 року ознаки прискореного старіння зустрічаються на 17% частіше, ніж у народжених у 1950-54 роках. Прискорене старіння підвищує ризик раннього розвитку раку легень, шлунково-кишкового тракту та матки.

Причини прискореного старіння

Головною причиною прискореного старіння називають епідемію ожиріння. За даними ВООЗ, рівень ожиріння серед дітей і підлітків виріс на 1000% з 1975 по 2022 рік.

Однак причина не лише у вазі. Хронічний стрес, забруднене повітря, малорухливий спосіб життя, постійне переїдання та негаразди раннього дитинства також мають значний вплив.

"Все, що підвищує рівень гормонів, пов'язаних зі стресом, особливо кортизолу, негативно позначається на швидкості вашого біологічного старіння. Такий же ефект справляє забруднення навколишнього середовища. Також негативний вплив мають негаразди раннього дитинства. Травми", — пояснила Корреа-Берроуз.

Як уповільнити старіння

Вчені наголошують, що процес старіння можна вповільнити.

"Багато в чому це залежить від зміни способу життя. Фізичні вправи, мабуть, найефективніший засіб для уповільнення старіння. Ми знаємо, що обмеження калорій теж працює. Сон — чудовий спосіб прискорити відновлення. І відмовтеся від алкоголю та куріння", — радить незалежна дослідниця Дженніфер Гуіда.

Навіть якщо біологічний годинник вже поспішає, його можна синхронізувати зі справжнім віком, або і зробити так, щоб організм був молодшим за паспорт. Більшість методів базуються на зміні способу життя: рух і здорове харчування.