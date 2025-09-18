Медики назвали просту звичку, яка збільшує ризик ранньої смерті

Тривалий, частий або мінливий денний сон може бути пов'язаний зі значним підвищенням ризику передчасної смерті, що свідчить про його важливість як індикатора стану здоров'я.

Нещодавнє дослідження, проведене фахівцями Гарвардської медичної школи, опубліковане в журналі SLEEP, вивчало, як денний сон впливає на ризик смерті. Для цього були проаналізовані дані 86 565 осіб із британського біобанку, середній вік яких становив близько 63 років. Дослідники використовували актиграфічні браслети, які відстежували рухи учасників протягом семи днів, щоб зробити висновки про їхню поведінку під час сну.

Основні результати дослідження

Середня тривалість сну: Учасники спали в середньому близько 24 хвилин на день.

Підвищений ризик: Особи, у яких денний сон був довшим, частішим або дуже мінливим за часом, мали значно підвищений ризик передчасної смерті. Це підкреслює, що не тільки тривалість, а й нерівномірність сну є важливими факторами.

Денний сон як попереджувальний сигнал: Результати дослідження показують, що щоденний сон може бути попереджувальним знаком. Доктор Ченьлу Гао, автор дослідження, зазначає, що аналіз денного сну може відкрити нові можливості для раннього виявлення ризиків і персоналізованих втручань для сприяння довголіттю.

Доктор Гао підкреслює, що якщо людина регулярно відчуває потребу в тривалішому сні, особливо в поєднанні з такими симптомами, як постійна втома або порушення сну, варто звернутися за медичною допомогою.

Короткий і регулярний денний сон може бути корисним, але тривалі та нерегулярні епізоди сну можуть вказувати на приховані проблеми зі здоров'ям, які потребують уваги. Таким чином, усвідомлене ставлення до свого денного сну може бути важливим елементом профілактичної медицини.

Раніше стало відомо, що пізній сніданок збільшує ризик передчасної смерті - дослідження.