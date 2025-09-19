Окупанти хочуть захопити Купʼянськ

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, окупанти мають на меті захопити Купʼянськ.

"Місто – стратегічна ціль для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено. Спроби переправ через річку Оскіл на човнах – більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами", - повідомляє 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.



Окупанти діють малими групами піхоти, часто в цивільному одязі, чим вчиняють воєнний злочин.



"Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів", – йдеться в повідомлені.



У тій зоні, яку росіяни називають "контрольованою", насправді ідуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.



"Бойові дії динамічні – поширювати твердження про їх "повний контроль" – передчасно. Боротьба триває. Вірте в ЗСУ!", – підсумували у 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ.

Фото: Telegram.