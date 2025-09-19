﻿
Війна

Окупанти хочуть захопити Купʼянськ

Окупанти хочуть захопити Купʼянськ

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, окупанти мають на меті захопити Купʼянськ.

"Місто – стратегічна ціль для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено. Спроби переправ через річку Оскіл на човнах – більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами", - повідомляє 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.

Окупанти діють малими групами піхоти, часто в цивільному одязі, чим вчиняють воєнний злочин.

"Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів", – йдеться в повідомлені.

У тій зоні, яку росіяни називають "контрольованою", насправді ідуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.

"Бойові дії динамічні – поширювати твердження про їх "повний контроль" – передчасно. Боротьба триває. Вірте в ЗСУ!", – підсумували у 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ.

Нагадаємо, важкі бої на Донеччині та Харківщині: ворог наступає не рахуючись із втратами.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвійнаокупантиКуп'янськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Наслідки нічного обстрілу Києва: уламки російського дрона зачепили ключові маршрути транспорту
Головне 19.09.2025 08:14:46
Наслідки нічного обстрілу Києва: уламки російського дрона зачепили ключові маршрути транспорту
Читати
Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу
Головне 19.09.2025 07:53:17
Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу
Читати
Кільце загрози стискається: на українців очікують ще частіші тривоги
Головне 19.09.2025 07:15:39
Кільце загрози стискається: на українців очікують ще частіші тривоги
Читати

Популярнi статтi