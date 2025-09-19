Важкі бої на Донеччині та Харківщині: ворог наступає не рахуючись із втратами

Російські окупанти продовжують спроби просуватися під Куп’янськом, Покровськом та на Новопавлівському напрямку, незважаючи на значні втрати у живій силі та техніці. Про це повідомили в ОК «Дніпро».

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у районі Вовчанська та поновив наступальні дії у напрямку Липців. На Куп’янському напрямку російські сили намагаються закріпитися біля міста, проте українські війська стримують противника.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили усі атаки біля Торського, Шандриголового, Ставків, Зарічного та Серебрянського лісництва. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. На Торецькому напрямку загарбники атакували у районах Предтечиного, Плещіївки та Щербинівки, однак українські сили утримали позиції.

На Добропільському напрямку ворог без успіху наступав біля Русиного Яру, Софіївки, Шахового, Володимирівки, Торського та Заповідного.

На Покровському напрямку окупанти атакували Сухецьке, Звірове, Родинське, Красний Лиман, Лисівку, Новоукраїнку, Покровськ, Сергіївку та Котлине. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області агресор наступав у районі Новопідгороднього, Новопавлівки, Молодецького та Удачного, але українські війська дали гідну відсіч.

На Новопавлівському напрямку тривають важкі бої в районах Філії, Комишувахи, Січневого, Новоселівки, Новомиколаївки, Полтавки та Тернового. Ворог намагається розвивати наступ, не рахуючись із втратами, проте українські війська продовжують утримувати позиції.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ втрачає до 20 окупантів за метр землі.