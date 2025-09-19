Стратегія терору та виснаження: Росія тисне на Україну та Захід і готує затяжну катастрофу

Російський диктатор Володимир Путін дає сигнали, що Росія може прагнути здобути перемогу на полі бою методом виснаження. Він впевнений, що РФ здатна витримати допомогу Україні з боку Заходу та протистояння українських сил. Таку оцінку зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували заяви Путіна та начальника Генштабу РФ генерала Валерія Герасимова.

За їхніми даними, 18 вересня Путін заявив, що на фронті в Україні перебуває понад 700 тисяч російських військових. Напередодні, 17 вересня, Герасимов повідомив, що російські сили ведуть наступ майже на всіх напрямках.

Аналітики зазначають, що ці заяви узгоджуються зі стратегією Кремля, яка базується на поступовому, затяжному наступі та війні на виснаження проти України. Путін вважає, що Росія зможе досягти своїх військових цілей навіть при повільному просуванні.

«Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що Росія зможе пережити підтримку України Заходом та здатність України протистояти агресії. Він вірить, що російські війська досягнуть його цілей на полі бою, навіть якщо темп просування буде невеликим», – йдеться в аналізі ISW.

За думкою аналітиків, Кремль розраховує використати чисельну та матеріальну перевагу для виснаження українських сил і тиску на Захід, щоб змусити прийняти його максималістські умови. Москва прагне створити враження, що її перемога неминуча, а агресія лише посилюватиметься.

