Лавров заявив про нібито готовність до компромісів для миру з Україною: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова шукати компроміси для завершення війни проти України, але лише за умови врахування так званих «інтересів Росії». Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Лавров заявив, що «стійкі домовленості завжди базуються на компромісах» і що Кремль готовий до їх пошуку, якщо будуть «забезпечені законні інтереси Росії у сфері безпеки та інтереси російських людей в Україні».

Він також висловив тезу про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито розуміє проблеми, пов’язані з НАТО.

Крім того, міністр країни-агресора заявив, що у Вашингтоні начебто визнають результати незаконних «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України.

За словами Лаврова, у будь-якій домовленості їх «не можна ігнорувати», а формат врахування цих псевдорезультатів може бути різним — «відразу або поетапно».

ForUA нагадує, Сергій Лавров заявив, що Москва очікує продовження переговорів про завершення війни проти України.

 Автор: Сергій Ваха

мзс рфмирні переговоривійна в Україніагресія рфЛавров Сергій
