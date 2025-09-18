Суд у Києві заочно арештував куратора РПЦ в Україні

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою так званому куратору Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському.

Як йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань, працівники разом зі Службою безпеки України повідомили про підозру “куратору” РПЦ в Україні, якого підозрюють у державній зраді, розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

За інформацією слідства, ще з 2014 року колишній народний депутат просував російські наративи через інтерв’ю журналістам, під час публічних виступів, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.

У ДБР стверджують, що “куратор” РПЦ в Україні прагнув сформувати проросійські настрої в українському суспільстві ще на початку війни.

– Проросійський депутат виконував вказівки очільника Російської православної церкви, патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, – йдеться у повідомленні.

Водночас колишній народний депутат систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

У повідомленні ДБР ім’я прізвище підозрюваного не зазначено, однак на опублікованих фото та відео, попри розмиття обличчя, можна впізнати Вадима Новинського.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він склав повноваження, а зараз переховується за кордоном. Проте проросійський політик продовжує здійснювати інформаційний вплив для шкоди суверенітету України.

У ДБР розповіли, що комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах Росії.

Раніше йому заочно повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу) та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на термін до 15 років з можливою конфіскацією майна.