Коли буде перший сніг в Україні у 2025 році, – повідомлення синоптиків

Протягом найближчої доби очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише вночі можливий невеликий дощ у південно-східних регіонах, а вдень місцями у західних областях.

Коли випаде перший сніг в Україні у 2025 році, повідомляє Fakty.com.ua.

Прогноз погоди до кінця тижня

Щодо найближчої синоптичної перспективи, то 19 вересня антициклон із південного заходу витіснить дощі з України, на більшості території очікується прояснення, хіба що на Заході ще можуть залишатися локальні вологі ділянки.

Температура повітря поступово зростатиме, і 19 вересня вдень буде +19…+24°C. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптикині, вже у вихідні, 20-21 вересня, по всій Україні прогнозується справжня золота осінь: сухо, сонячно, +24…+28°C. Така комфортна, тепла і приємна погода протримається до середини наступного тижня. Але вже з 25-26 вересня ситуація зміниться різко — очікується похолодання і підвищена вологість.

– Найближчі вихідні, 20-21 вересня, всі обов’язково на повітря, на природу, вигуляти світлі літні речі з нещодавнього розпродажу, погрітися, помити вікна, хто миє на зиму, напланувати близькі комфортні подорожі чи екскурсії, милуватися сонцем та квітами, – рекомендує синоптикиня.

Коли буде перший сніг в Україні у 2025 році

За словами синоптикині, вже найближчим часом можливий перший сніг в Україні. Синоптикиня наголошує, що з 25-26 вересня на зміну теплій погоді прийде різке похолодання.

Де випаде перший сніг у 2025 році в Україні:

25-26 вересня у західних областях, особливо ближче до Карпат і прилеглих районів, дощ місцями перетворюватиметься на мокрий сніг або сніг.

Похолодання торкнеться всієї території України, проте опади переважно залишатимуться у вигляді дощу, а снігова фаза очікується лише локально на Заході.

Вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими. Не забудьте про куртки, міцні черевики та тонкі шапки, а вдома перевірте, де лежать теплі штани та фліски, чи працюють обігрівачі.

Тримайте під рукою телефон сімейного лікаря, адже такі різкі погодні зміни можуть провокувати застуди, проблеми з судинами або бронхо-легеневі захворювання.

Синоптикиня резюмувала, що зміна сезонів уже близько, із характерними хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Проте не варто забувати, що після цього прийде жовтень, який традиційно подарує ще одне тепле бабине літо.