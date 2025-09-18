﻿
Польща хоче скористатися українським досвідом у розвитку дронів, - Косіняк-Камиш

Україна зробила надзвичайний стрибок у розвитку дронів та антидронових систем, польська сторона хоче скористатися цими знаннями та навичками, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

“Нам дуже важливо, щоб ми могли створювати спільні ініціативи оборонної промисловості. Україна є надзвичайним лідером. Ви маєте великі здібності, виробничі можливості. За більш ніж три роки війни ви зробили епохальний стрибок у можливостях дронів та протидронових систем. Ми хочемо скористатися вашими знаннями, вашими навичками”, - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Косіняк-Камиш додав, що Польща хоче, аби польські компанії, як державні, так і приватні, могли спільно брати в цьому участь.

Сьогодні міністри оборони України та Польщі підписали три угоди. Зокрема, як сказав Косіняк-Камиш важливою частиною угоди є співпраця між оборонними міністерствами, співпраця між збройними силами, впровадження досвіду, отриманого на полі бою.

Окремо польській міністр висловив велику повагу “до незламної боротьби українських солдатів, всього українського суспільства, всієї української держави”.

Водночас він заявив, що “не можна звикати до війни, війна завжди є злом”, і “події 9-10 вересня дуже чітко нагадали нам усім у Польщі, що поруч із нами, на відстані витягнутої руки, щодня літають ракети, тисячі дронів протягом тижня”.

 Автор: Богдан Моримух

ПольщаоборонпромдрониДенис ШмигальМОУВладислав Косіняк-КамишКосіняк-Камишдосвід
