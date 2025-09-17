Пізній сніданок збільшує ризик передчасної смерті - дослідження

Час прийому їжі, здається, відіграє значну роль у тривалості життя людей похилого віку. Пізній сніданок, здається, значно збільшує ризик передчасної смерті. Він також збільшує ризик депресії.

Дослідницька група, до складу якої входили експерти з Манчестерського університету, досліджувала, як час прийому їжі у людей похилого віку пов'язаний з їхньою захворюваністю та загальною смертністю. Також були розглянуті можливі зв'язки з генетичними профілями. Результати опубліковані в журналі « Communications Medicine ».

Проаналізовано раціон майже 3000 осіб

Дослідники проаналізували дані 2945 учасників віком від 42 до 94 років. Були оцінені зразки крові, дані про здоров'я та інформація про харчові звички за період понад 20 років.

Дані показують, що зі збільшенням віку час сніданку та вечері серед учасників зміщувався назад, водночас загальний період споживання їжі коротшим, повідомляє команда.

Підвищений ризик депресії та передчасної смерті

Експерти також виявили, що учасники, які регулярно снідали пізно, частіше страждали від депресії, втоми, порушень сну, тривоги та проблем зі здоров'ям ротової порожнини/зубів. Водночас, пізній сніданок був пов'язаний з підвищеним ризиком передчасної смерті.

« Наше дослідження показує, що зміни в харчових звичках людей похилого віку, зокрема час сніданку, можуть бути легко контрольованим показником їхнього загального здоров’я », – наголошує автор дослідження доктор Хассан Дашті.

Харчові звички можуть свідчити про проблеми

Лікар додає, що зміни в харчових звичках потенційно можна використовувати як ранній сигнал попередження для дослідження основних проблем з фізичним та психічним здоров'ям. Водночас, заохочення регулярного харчування у людей похилого віку може сприяти довшому життю та здоровому старінню.

Також стає зрозуміло, що популярні дієтичні тенденції, такі як періодичне голодування або суворе обмеження в їжі, можуть мати різний вплив на людей похилого віку та на молодших. Для уточнення цього необхідні подальші дослідження.

Однак, вже зараз можна стверджувати, що раннє пробудження та сніданок – це не просто вибір способу життя, а й, очевидно, може сприяти довшому та здоровішому життю людей похилого віку.

