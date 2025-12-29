Кріштіану Роналду назвав свою головну мету

Нападник саудівського Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду не сумнівається в тому, що досягне позначки в 1000 забитих голів за професійну кар'єру. 40-річний футболіст заявив, що це залишається його головною метою разом із бажанням виграти більше титулів.

Ви знаєте мою мету. Я хочу виграти якомога більше трофеїв і досягти тієї цифри, яку ви всі знаєте. Я обов’язково зроблю це, якщо не буде травм, — цитує Роналду видання The Touchline.

На даний момент на рахунку португальця 956 голів на професійному рівні. Згідно з даними Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), він офіційно є найкращим бомбардиром усіх часів.

Розподіл голів за кар'єру

Левову частку своїх м'ячів нападник забив у складі мадридського Реала — 450 голів. Також в активі португальця 145 голів за Манчестер Юнайтед, 143 — за національну збірну, 112 — за поточний клуб Аль-Наср, 101 — за туринський Ювентус і 5 — за лісабонський Спортінг, де він розпочинав свій шлях у великому футболі.