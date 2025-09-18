У Подільському районі Києва, на Андріївському узвозі, 18, під час реставрації історичної садиби ХІХ століття були повністю знищені всі її оригінальні інтер’єри. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Власник будівлі, яка є пам’яткою архітектури, отримав припис із вимогою негайно зупинити будь-які роботи. Також він повинен надати доступ представникам Департаменту для обстеження об’єкта.

За даними КМДА, проєкт реставрації передбачав збереження та відновлення автентичних елементів. Зокрема, мали відновити фасад з використанням оригінальної цегли, замінити покрівлю, що обвалилася кілька років тому, а також облаштувати нові перекриття. Особливу увагу планували приділити інтер'єрам: зберегти ліпнину, відновлення якої передбачалося шляхом акуратного зняття, розчищення та доповнення втрачених фрагментів. Крім того, проєкт передбачав збереження історичної печі опалення на другому поверсі.

Проте, як виявилося, ці плани залишилися лише на папері. Замість реставрації, оригінальні внутрішні перекриття, стіни та всі історичні інтер’єри були знищені.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» зобов'язує власників пам'яток підтримувати їх у належному стані, своєчасно проводити ремонт і захищати від пошкоджень чи руйнувань. Ця ситуація викликає занепокоєння щодо збереження історичної спадщини столиці.

