У Києві вперше покажуть стародруки XVII-XVIII століть, озвучені відомими українцями (Фото)

У Києві на інтерактивній виставці Ukraine WOW вперше експонуватимуть шість рідкісних стародруків XVII-XVIII століть. Ці видання, які є безцінними джерелами інформації про Україну, будуть представлені в унікальному форматі: уривки з них озвучили відомі особистості.

Голоси сучасності для історії

Тексти з книг, що висвітлюють військову справу, побут, освіту, культуру та релігію України тих часів, озвучили:

голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут ;

письменник та військовий Сергій Жадан ;

засновник шоу «Леви на джипі» та військовий Андрій Лузан ;

волонтер Сергій Стерненко ;

мандрівник Антон Птушкін ;

історик Тімоті Снайдер.

Їхні голоси надали нового звучання працям таких історичних постатей, як інженер Гійом Левассер де Боплан (1651 рік), філософ-просвітник Вольтер (1731 рік), офіцер П'єр Шевальє (1663 рік), мандрівник Джозеф Маршалл (1772 рік), пастор Йоганн Гербіній (1675 рік) та картограф Андреас Целларій (1659 рік).

Консультанткою проєкту виступила Валентина Бочковська, директорка Музею книги і друкарства України. Оригінали видань надані Національною бібліотекою України ім. Вернадського та приватними колекціонерами.

Історична цінність та майбутнє проєкту

За словами співзасновниць Ukraine WOW Ярослави Гресь та Юлії Соловей, ідея проєкту виникла ще у березні 2022 року, але його реалізації завадило повномасштабне вторгнення.

"Ми тішимося, що можемо реалізувати його в межах Ukraine WOW. І ще більше радіємо тому, що стародруки, придбані для виставки, будуть потім передані до Національної бібліотеки імені Вернадського, щоб кожен, хто цікавиться історією, мав доступ до рідкісних видань і міг дізнатися більше про те, якою бачили Україну тих часів," — зазначили вони, подякувавши компанії Visa за внесок.

Експонати та їх значення

Книга Гійома Левассера де Боплана (1651) — унікальний GPS-навігатор свого часу, який позначив Україну на європейських картах як країну зі своєю географією та культурою.

Вольтер у праці «Історія Карла XII, короля Швеції» (1731) описав Україну як окрему політичну силу Європи, цитуючи відому фразу: "Україна завжди мала натхнення бути вільною."

Робота П'єра Шевальє (1663) є унікальним свідченням очевидця про Україну часів Богдана Хмельницького, що розглядає українців як окремий народ від московитів.

Мандрівник Джозеф Маршалл (1772) у своїй книзі "Travels through … Russia, the Ukraine and Poland" надав цінну європейську перспективу на українські землі.

Пастор Йоганн Гербіній у книзі "Священні київські печери, або Підземний Київ" (1633) описав Києво-Печерську лавру як центр духовності, вражений освіченістю ченців.

Картограф Андреас Целларій (1659) у своїй книзі "Королівство Польське, Велике князівство Литовське…" чітко позначив "Ukraina", закріпивши її як самостійну одиницю в політичному просторі.

Де і коли

Мета виставки — розповісти про українську спадщину та історичну тяглість. Частина коштів, зібраних з продажу квитків, буде спрямована на підтримку семи українських музеїв та бібліотек.

Інтерактивна виставка Ukraine WOW відбудеться на Київському центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії, з 26 вересня по 9 листопада включно. Придбати квитки можна буде онлайн на сайті Concert.ua. Проєкт створено громадською організацією разом з "Укрзалізницею" за підтримки головних партнерів: «Аврора», ROZETKA та Visa.