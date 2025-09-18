Держава знатиме про вас усе: влада об’єднає понад 20 реєстрів у єдину платформу

В Україні готуються ухвалити закон, який створить найбільшу базу даних про громадян. Законопроєкт №11377, який можуть проголосувати вже 18 вересня, запустить Єдину систему соціальної сфери – платформу, де зберігатиметься інформація про військовий облік, доходи, майно, авто, борги, медичні дані, судові справи, навіть факти домашнього насильства та перетини кордону.

Документ дозволить Кабміну об’єднати понад 20 державних реєстрів, а перелік джерел даних можна буде розширювати. Це означає, що влада матиме повний цифровий портрет кожного українця в режимі реального часу.

Офіційно пояснюють, що система потрібна для адресних соцвиплат і мінімізації бюрократії. Проте експерти вже застерігають: з таким обсягом інформації ризики витоку даних та зловживань зростають у рази.

Технічні потужності дозволять розміщувати систему навіть за кордоном — але лише після згоди СБУ. Водночас за ненадання або несвоєчасну передачу даних посадовців каратимуть.

Щоб заспокоїти суспільство, при Мінсоцполітики створять Громадський моніторинговий орган із правозахисників та експертів з кібербезпеки, але його доступ обмежать — без персональних даних.

Фактично йдеться про “єдиний цифровий паспорт життя”, де держава бачитиме все — від сплати податків і статусу військовозобов’язаного до наявності авто, житла, кредитів і судових рішень.

