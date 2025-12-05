﻿
Економіка

Уряд ухвалив рішення щодо стримання тарифу на електроенергію

Уряд ухвалив рішення щодо стримання тарифу на електроенергію

Кабінет міністрів ухвалив рішення стримувати зростання тарифу на передачу електричної енергії в Україні. Про це поінформувала очільниця уряду Юлія Свириденко у Telegram.

Вона зазначила, що відповідний тариф є суттєвою складовою вартості електроенергії для всіх споживачів. Йдеться про зміну механізму, за яким НЕК "Укренерго" купує електрику на покриття технологічних втрат. 

"Ми змінили механізм, за яким "Укренерго" може купувати  електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами", — повідомила прем'єрка.

Вона пояснила, що для споживачів, зокрема і промислових, рішення буде означати повільніше зростання тарифу на передачу електрики, більш прогнозовані витрати для підприємств.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядКабмінЮлія Свириденкотарифи на електроенергію
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві викрили псевдоаграрний фонд, що ошукав людей на 12 млн грн
Столиця 05.12.2025 16:05:08
У Києві викрили псевдоаграрний фонд, що ошукав людей на 12 млн грн
Читати
РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів
Економіка 05.12.2025 15:51:32
РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів
Читати
RF-ліфтинг тіла: як працює технологія і коли вона дає найкращий результат?
Суспiльство 05.12.2025 15:39:14
RF-ліфтинг тіла: як працює технологія і коли вона дає найкращий результат?
Читати

Популярнi статтi