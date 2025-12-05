Уряд ухвалив рішення щодо стримання тарифу на електроенергію

Кабінет міністрів ухвалив рішення стримувати зростання тарифу на передачу електричної енергії в Україні. Про це поінформувала очільниця уряду Юлія Свириденко у Telegram.

Вона зазначила, що відповідний тариф є суттєвою складовою вартості електроенергії для всіх споживачів. Йдеться про зміну механізму, за яким НЕК "Укренерго" купує електрику на покриття технологічних втрат.

"Ми змінили механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами", — повідомила прем'єрка.

Вона пояснила, що для споживачів, зокрема і промислових, рішення буде означати повільніше зростання тарифу на передачу електрики, більш прогнозовані витрати для підприємств.