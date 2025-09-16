﻿
Суспiльство

В Україні створять Спеціалізовані суди: що зміниться для громадян і бізнесу

Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який дасть старт створенню двох нових судів: Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). Ініціатором законопроєкту №13302, який був ухвалений 16 вересня, виступив Президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що ці суди створюються для виконання міжнародних зобов'язань України. Раніше, 26 лютого, парламент вже ухвалив закон №12368-1, що визначав правила утворення та підсудність майбутніх судів. Однак для запуску процедури їхнього створення був необхідний ще один законодавчий акт, який і був ухвалений сьогодні.

Попри прийняття закону, уряд поки що не надав чітких роз’яснень щодо необхідності цих судів та джерел фінансування. Заробітна плата для нових суддів має становити не менше 131 тисячі гривень.

Згідно з проєктом бюджету на 2026 рік, на СОАС передбачено 34,3 млн грн, а на СААС — майже 20 млн грн.

Нові суди будуть розташовані в будівлі за адресою: бульвар Миколи Міхновського, 38. Наразі там знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

судЗеленськийспеціалізовані судиСОАССААС
Вибухова ніч у Росії: палають промзони у трьох регіонах
16.09.2025
Терор триває: РФ знову атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені діти
16.09.2025
Великий штурм: Ізраїль розпочав наземну фазу війни в Газі
16.09.2025
