Кабмін створив ще один штаб – координаційний для стабільного зв’язку під час блекаутів

Через постійні удари РФ по енергетичній інфраструктурі Кабмін організував координаційний штаб, що відповідатиме за стабільний мобільний зв’язок та інтернет у періоди знеструмлень, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Це потрібно для забезпечення роботи мереж, від яких залежить сигнал повітряної тривоги, виклик швидкої та зв’язок у надзвичайних ситуаціях.

Новий центр об’єднає дії уряду, місцевої влади, операторів і силових структур. Очолить його перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Команда координуватиме роботу мереж під час відключень електрики та стежитиме за їхньою готовністю переходити на автономне живлення.

Також штаб відстежуватиме ситуацію в регіонах і передаватиме Кабміну оперативні рекомендації.

Щоб уникнути затримок, уряд готує нові правила взаємодії: оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть безперешкодний доступ до пошкоджених об’єктів, а критичні питання вирішуватимуться без бюрократії.

До штабу долучилися представники мобільних операторів Київстар, Vodafone Ukraine і lifecell, заступник міністра енергетики, голова НКРЕКП, а також представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполіції, ГУР та ДСНС.

До роботи підключаються керівники обласних військових адміністрацій і Нацкомісія з питань зв’язку.